Bistum Erfurt: Tod Lehmanns ist auch Verlust für die Ökumene

Erfurt (dpa/th) - Das Bistum Erfurt hat den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann als einen «großen Mann der katholischen Kirche in Deutschland» gewürdigt. Lehmann habe «immer auch ein waches Gespür für die Besonderheiten der Katholiken in der ostdeutschen Diaspora» gehabt, erklärte der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr. Sein Tod sei auch ein großer Verlust für die Ökumene. Sein außergewöhnliches Engagement auf diesem Gebiet werde in Ost und West gleichermaßen geschätzt.

Der am Sonntagmorgen gestorbene Mainzer Kardinal habe über unglaublich viele Verbindungen in die Gesellschaft verfügt und dabei nie den Blick für den einzelnen Menschen verloren, betonte Neymeyr, der selbst aus dem Bistum Mainz stammt. «Ich selbst trauere um einen guten väterlichen Freund.»

Schon zu DDR-Zeiten habe es starke Verbindungen der Kirche im Osten nach Mainz gegeben. Nach der friedlichen Revolution und der lang ersehnten Deutschen Einheit sei Kardinal Lehmann häufig in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen, um das gegenseitige Verständnis von Katholiken in Ost und West voran zu bringen, betone Neymeyr.

