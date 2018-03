Alle Schlagzeilen

Brand im Ilm-Kreis: Hoher Sachschaden

Kirchheim (dpa) - Ein Brand in einem Wohnwagen in Kirchheim (Ilm-Kreis) hat in der Nacht zum Sonntag auf eine Künstler-Werkstatt übergegriffen und einen hohen Schaden verursacht. Der Wohnwagen war auf einem Grundstück neben einem Hof abgestellt und fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte. Der Brand breitete sich auf das daneben stehende Zelt aus, in dem sich eine Künstler-Werkstatt befand. Der Besitzer schätzte den Schaden auf 500 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein Feuerwehr-Warnschild. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH