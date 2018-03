Alle Schlagzeilen

«Russische Woche» in Gotha mit Lesungen, Vorträgen und Musik

Gotha (dpa/th) - Mit dem Vortrag «Mütterchen Russland, Väterchen Frost und göttliches Gotha - Krieg und Frieden in unserer Zeit» wird am Sonntag (17.00) in Gotha eine «Russische Woche» eröffnet. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gibt damit den Auftakt für Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, Stadtführungen, Musik und russische Küche. Der Botschafter Russlands in Deutschland, Sergej J. Netschajew, ist Schirmherr der bis zum 17. März reichenden Angebote.

Es gibt Ausstellungen und Führungen im Schlossmuseum und im Herzoglichen Museum, wo anhand von Ausstellungsstücken an die jahrhundertelangen Verbindungen zwischen Gotha und Russland erinnert wird. Darunter sind Geschenke des Zaren Alexej Michailowitsch an Herzog Ernst den Frommen (1601-1675) für die Gothaer Kunstkammer. Die Forschungsbibliothek bietet eine Führung zu russischen Autoren. Es gibt erstmals Stadtführungen in russischer Sprache.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Foto: Jens Kalaene/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH