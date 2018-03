Alle Schlagzeilen

Hauptamtliche Brandschutzerzieher an Schulen

Arnstadt (dpa/th) - Die Thüringer Jugendfeuerwehren pochen auf hauptamtliche Brandschutzerzieher in allen Kreisen und kreisfreien Städten. Derzeit gebe es sie nur in Erfurt, im Ilmkreis und im Kreis Gotha, hieß am Samstag auf dem Delegiertentag der Thüringer Jugendfeuerwehren in Arnstadt. Dieses wichtige Aufgabe könne nicht allein mit Ehrenamtlichen oder gar von Lehrern gelöst werden, sagte der Geschäftsführer der Thüringer Jugendfeuerwehr, Holger Münch. «Aber bei diesem Problem laufen wir von Ministerium zu Ministerium.»

Laut Münch ist der Freistaat bei der Brandschutzerziehung im Ländervergleich einer der Vorreiter. Es gebe ein mit Bildungsexperten ausgearbeitetes Konzept und Unterrichtsmaterialien für verschiedene Altersstufen.

Im Thüringen sind etwa 1200 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren in Jugendfeuerwehren aktiv. Sie werden von mehr als 3000 ehrenamtlichen Gruppenleitern betreut.

Quelle: dpa-infocom GmbH