Hoff: Bund muss mehr für KZ-Gedenkstätten zahlen

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Nach dem Hilferuf der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) die neue Bundesregierung aufgefordert, notwendige Gelder zu zahlen. Der Bund habe die vom Land als dauerhaft angesehene Erhöhung der Zahlungen an die Stiftung nicht mitgetragen und so zur «Finanzierungslücke der Gedenkstätte» beigetragen, kritisierte Hoff.

Der Kulturminister reagierte damit auf den Hilferuf des Stiftungsdirektors Volkhard Knigge vom Freitag. Die Stiftung sei unterfinanziert und könne deshalb den Aufenthalt von überlebenden KZ-Häftlingen zum 73. Jahrestag der Befreiung im April nur über Spenden finanzieren, hatte Knigge erklärt.

Der Freistaat Thüringen hat 2015 2,845 Millionen Euro an die Stiftung gezahlt, 2018 seien es mehr als drei Millionen Euro. Für 2019 sei eine Steigerung auf 3,293 Millionen Euro vorgesehen. Der Bund habe für 2018 nur 2,851 Millionen Euro eingeplant. Eigentlich erfolgt die Finanzierung durch den Bund und das Land Thüringen zu gleichen Teilen.

«Der Umstand, dass seit Monaten die Bundesregierung nur geschäftsführend im Amt ist und auf Bundesebene nur ein vorläufiger Haushalt in Kraft ist, stellt von Bund und Ländern gemeinsam getragene Einrichtungen vor enorme Herausforderungen», so Hoff weiter. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sei es auch um eine höhere Priorität der Gedenkstättenarbeit gegangen. «Nun müssten den Worten endlich Taten folgen», forderte Hoff.

