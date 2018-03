Alle Schlagzeilen

Mehr Beratungen beim Verbraucherschutz

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben im vergangenen Jahr mehr Menschen bei der Verbraucherzentrale Rat und Hilfe gesucht. Sie beriet nach eigenen Angaben in 5600 Fällen und gab 17 200 Auskünfte, im Jahr 2016 waren es 5492 Beratungen und 14 728 Auskünfte. «Die Rechte der Verbraucher bei der zunehmenden Digitalisierung zu beachten, ist das große Zukunftsthema», sagte Verbraucherschutzminister Dieter Lauinger (Grüne) anlässlich des bevorstehenden Weltverbrauchertages am kommenden Donnerstag (15.3.). Ab Montag öffnen die Beratungsstellen eine Woche lang ihre Pforten, um über interessierende Themen zu informieren.

Dieter Lauinger (Grüne) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Jens-Ulrich Koch/Archiv

