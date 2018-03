Alle Schlagzeilen

Winter ist besiegt: 65 000 feierten Sommergewinn in Eisenach

Eisenach (dpa/th) - Zehntausend Schaulustige haben in Eisenach bei frühlingshaften Temperaturen das Ende des Winters gefeiert. Beim «Sommergewinn», einem der ältesten Frühlingsfeste in Deutschland, war am Samstag in einem traditionellen Streitgespräch der greise Winter Frau Sunna unterlegen. Er wurde danach als Strohpuppe symbolisch auf dem Marktplatz verbrannt.

Nach Schätzungen der Veranstalter kamen diesmal 65 000 Menschen. Die Stadt war proppenvoll, sagte eine Stadtsprecherin. Im Vorjahr zog das Spektakel etwa 60 000 Zuschauer an.

Zuvor schlängelte sich der Festzug mit mehr als 1200 Mitwirkenden, zehn Kapellen und Spielmannszügen, mehr als 100 Pferden und mehr als 40 Festwagen und Kutschen durch die Altstadt. Mit dabei waren auch Gäste aus den sechs Partnerstädten Eisenachs in Frankreich, den USA, Dänemark, Weißrussland und Ungarn und Marburg in Hessen. Marburg wurde bereits im geteilten Deutschland im Juni 1988 Partnerstadt Eisenachs - eine der wenigen Ausnahmen zwischen Kommunen beider deutscher Staaten.

Seit Monaten hatte die Sommergewinnzunft mit Hunderten Helfern das Frühlingsfest vorbereitet, die drei Symbole Hahn, Ei und Brezel angefertigt und Tausende Papierblüten gefaltet.

Das Fest wird vermutlich seit dem 13. Jahrhundert gefeiert und verbindet heidnische und christliche Bräuche. Die deutsche Unesco-Kommission hat das Volksfest als immaterielles Kulturerbe aufgenommen.

In Eisenach wurde mit einem Festumzug der Sommergewinn gefeiert. Foto: Candy Welz

Quelle: dpa-infocom GmbH