Alle Schlagzeilen

Pflegeheimbewohner erleidet Verbrühungen in Badewanne

Artern (dpa/th) - In einem Pflegeheim in Artern (Kyffhäuserkreis) hat ein 38 Jahre alter Patient beim Baden in einer Wanne Verbrühungen erlitten. Nach derzeitigen Kenntnisstand schwebe der Mann nach dem Vorfall am Donnerstag nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitag in Nordhausen mit. Er war mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, wird derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Gegen wen sich die Ermittlungen richteten, sagte die Sprecherin nicht. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat geben es derzeit nicht, hieß es. Nach eigenen Angaben der Polizei war sie selbst erst über Meldungen in den Medien und sozialen Netzwerken auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: dpa-infocom GmbH