Alle Schlagzeilen

Fränkischer Möbelhändler baut Logistikzentrum in Thüringen

Arnstadt/Würzburg (dpa/th) - Der in Würzburg beheimatete Möbelhändler XXXLutz investiert rund 90 Millionen Euro in ein Logistikzentrum im thüringischen Arnstadt. Mit dem Projekt, durch das in zwei Etappen bis zu 400 Arbeitsplätze entstünden, solle das Internetgeschäft ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Freitag bei der Grundsteinlegung in Thüringens größtem Gewerbegebiet «Erfurter Kreuz» mit.

Nach Angaben von XXXLutz-Geschäftsführer Deutschland, Alois Kobler, fiel die Standortentscheidung für das E-Commerce-Logistikzentrum wegen einer rundum perfekten infrastrukturellen Lage des Gewerbegebiets. Sie ermögliche eine schnelle Belieferung der Kunden. Zudem habe die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft das Projekt unterstützt. Im ersten Bauabschnitt bis Spätsommer 2019 sollen etwa 250 Arbeitsplätze bei Arnstadt entstehen. Mit der Fertigstellung sei 2022 zu rechnen.

Neben Lagerarbeitern würden auch Programmierer, Auftragsabwickler oder Call-Center-Mitarbeiter eingestellt. Das Unterhemen hat bereits im nahegelegenen Apfelstädt in Thüringen ein Logistikzentrum.

Die Möbelhandelsgruppe mit Hauptsitz in Franken betreibt nach eigenen Angaben insgesamt 254 Einrichtungshäuser in zehn europäischen Ländern. Die Mitarbeiterzahl liege bei 22 000. Erwirtschaftet worden sei ein Jahresumsatz von rund 4,2 Milliarden Euro.

Quelle: dpa-infocom GmbH