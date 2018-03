Alle Schlagzeilen

Giftige Substanz unschädlich gemacht

Greußen (dpa/th) - Hunderte Liter einer giftigen, chemischen Substanz sind am Freitag in einem Gewerbegebiet in Greußen ausgelaufen. Die Polizei hatte die Einwohner der kleinen Stadt im Kyffhäuserkreis zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, gab aber nach kurzer Zeit Entwarnung. Die Feuerwehr konnte die Flüssigkeit binden, wie die Polizeiinspektion Nordhausen mitteilte. Später untersuchten Experten die Unfallstelle. Die Polizei hatte das Gewerbegebiet nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der Behälter mit der chemischen Substanz beim Transport von einem Gabelstapler gefallen und dadurch beschädigt worden. Demnach traten von den 1200 Litern etwa 800 Liter aus. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, soll noch ermittelt werden.

Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH