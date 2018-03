Alle Schlagzeilen

Tiefensee schließt SPD-Spitzenkandidatur nicht aus

Erfurt (dpa/th) - Thüringens designierter SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee kann sich auch eine Spitzenkandidatur für die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2019 vorstellen. «Selbstverständlich stehe ich zur Verfügung. Aber letztlich soll antreten, wer die besten Wahlchancen hat», sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Tiefensee, seit 2014 Wirtschaftsminister in der rot-rot-grünen Landesregierung, soll an diesem Sonntag auf einem Parteitag in Weimar zum neuen SPD-Landesvorsitzenden gewählt werden.

Er tritt die Nachfolge von Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein an der Parteispitze an. Bausewein, der Anfang Januar sein Parteiamt niederlegte, hatte öffentlich bereits Innenminister Georg Maier als möglichen SPD-Spitzenkandidaten ausgerufen.

Wolfgang Tiefensee (SPD) sitzt im Thüringer Landtag. Foto: Martin Schutt/Archiv

