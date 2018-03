Alle Schlagzeilen

Aufmerksame Nachbarn helfen gestürzter Seniorin

Gera (dpa/th) - Aufmerksame Nachbarn haben in Gera einer 88-jährigen Frau aus einer Notlage geholfen. Sie hörten in der Nacht zu Freitag Hilferufe aus der Wohnung der alten Dame, wie die Polizei mitteilte. Nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Feuerwehr gerufen, die die Tür öffnete. Wie sich herausstellte, war die 88-Jährige in ihrer Wohnung gestürzt und konnte sich nicht selbst helfen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: dpa-infocom GmbH