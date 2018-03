Alle Schlagzeilen

Thüringer Steuerbescheide sollen künftig aus Bayern kommen

Erfurt (dpa/th) - Die an Thüringer verschickten Steuerbescheide könnten künftig in Bayern gedruckt werden. Entsprechende Pläne diskutierten Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert und sein bayerischer Amtskollege Albert Füracker bei einem Treffen im oberfränkischen Wunsiedel, wie das Finanzministerium am Freitag bekannt gab. Daneben sollen auch noch schriftlich abgegeben Steuererklärungen in einem Druckzentrum in Bayern in elektronische Daten umgewandelt werden.

Obwohl rund 70 Prozent der Steuererklärungen elektronisch eingereicht werden, gab es nach Darstellung Schuberts im Freistaat zuletzt noch etwa 335 000 schriftliche Erklärungen, die manuell erfasst werden mussten. Im Druckzentrum in Erfurt müssten bisher noch 18 Millionen Steuerbescheide, Gehaltszettel und andere Dokumente gedruckt werden. Von der Kooperation mit Bayern verspricht sich das Finanzministerium daher eine bisher noch nicht bezifferbare Einsparung.

Thüringen will auch bei der Berechnung der Steuerlast mit einem anderen Bundesland zusammenarbeiten. Die Steuerschulden oder -guthaben der Einwohner sollen nach Schuberts Plänen bis 2022 im Nachbarland errechnet werden.

Quelle: dpa-infocom GmbH