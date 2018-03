Alle Schlagzeilen

Polizei fasst Diebe in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Ein vorbestrafter Dieb ist in Erfurt rückfällig geworden und wieder in mehrere Keller im Stadtgebiet eingebrochen. Zu seinem Pech sei er dabei von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit neuem Haftbefehl wurde der 37-Jährige verhaftet und die Wohnung durchsucht. Dabei sei am Donnerstagabend weiteres Diebesgut gefunden worden, das dem Besitzer zurückgegeben werden konnte. Der 2013 verurteilte Mann steht noch unter Bewährung und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ebenfalls in Untersuchungshaft befindet sich ein 30-Jähriger, der schon am Montag verhaftet wurde. Er soll in der Nacht zuvor ein Kinderfahrrad gestohlen haben. Ihm werden zahlreiche Diebstähle der vergangenen Monate in Erfurt von teils hochwertigen Fahrrädern vorgeworfen. Auch er wurde dabei von Videokameras gefilmt.

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH