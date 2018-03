Alle Schlagzeilen

Wohnungsbau in Thüringen auf niedrigen Niveau

Erfurt (dpa/th) - Der Neubau von Wohnungen hat sich in Thüringen im vergangen Jahr auf niedrigem Niveau bewegt. So ging die Zahl der genehmigten Bauanträge für Gebäude mit drei und mehr Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent zurück, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. In diesem Segment wurden 1667 Wohnungen genehmigt, 1129 weniger als im Jahr 2016. Insgesamt gab es für 5400 Wohnungen grünes Licht, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 2229.

Neuer Wohnraum entstand nach Angaben der Statistiker vor allem in Einfamilienhäusern. Deren Anteil machte die Hälfte aller genehmigten neuen Wohnungen (2016: 39,4 Prozent) aus. Von 3749 Wohnungen in neuen Gebäuden wurden 2324 Baugenehmigungen an private Haushalte als Bauherren erteilt.

An Unternehmen als Bauherren gingen 1157 Genehmigungen und an Öffentliche Bauherren 268 Wohnungsbau-Genehmigungen. Die meisten neuen Wohnungen entstanden in Erfurt, die wenigsten in Suhl.

