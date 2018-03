Alle Schlagzeilen

Thüringer Jusos sehen SPD-Ministerliste kritisch

Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD-Nachwuchs ist von den Vorschlägen für die SPD-Minister in der neuen Bundesregierung enttäuscht. «Gerade die Ministerien, die der Parteivorstand als Verhandlungserfolg verkauft hat, gingen alle an Männer. Das ist nicht gerecht», erklärte der Landesvorsitzende der Jusos, Oleg Shevchenko, am Freitag in Erfurt.

Nach CDU und CSU benannten nun auch die Sozialdemokraten ihre Ministerriege für die neue Bundesregierung. Danach sollen Olaf Scholz (Finanzen), Heiko Maas (Auswärtiges), Hubertus Heil (Arbeit/Soziales) sowie Katarina Barley (Justiz), Franziska Giffey (Familie) und Svenja Schulze (Umwelt) dem Kabinett angehören.

