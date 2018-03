Alle Schlagzeilen

Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora brauchen Geld

Weimar (dpa/th) - Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora steht vor einem Problem: Erstmals muss sie den Aufenthalt der ehemaligen KZ-Häftlinge zu den Feiern zum 73. Jahrestag der Befreiung im April komplett aus Spenden finanzieren. Deshalb solle in Kürze ein entsprechender Aufruf gestartet werden, sagte ein Stiftungssprecher am Freitag in Weimar. Die Kosten für Reisen und Aufenthalt der Zeitzeugen könnten wegen steigender Kosten für den laufenden Betrieb nicht mehr aus dem eigenen Haushalt bestritten werden. Erwartet würden derzeit 19 hochbetagte Überlebende aus mehreren Ländern Europas und den USA. Die US-Armee hatte am 11. April 1945 beide Lager befreit.

Zuvor hatten die «Thüringer Allgemeine» und die «Ostthüringer Zeitung» darüber am Freitag berichtet.

Eine Rose liegt im ehemaligen KZ Buchenwald auf einem Gedenkstein. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH