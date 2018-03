Alle Schlagzeilen

Zahl der Grippefälle schnellt nach oben

Erfurt (dpa/th) - Die diesjährige Grippewelle in Thüringen spitzt sich weiter zu. Allein in den letzten beiden Februarwochen wurden mit 4759 Fällen fast so viele Erkrankungen registriert wie in der gesamten Vorjahressaison. Von Oktober 2016 bis April 2017 waren insgesamt 4846 Menschen an Grippe erkrankt, in der aktuellen Saison sind bislang 7584 Fälle bekannt. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag hervor. Fünf Menschen - zwei Männer und drei Frauen - starben im Freistaat an den Folgen des Influenza-Virus. Mit 2759 Infektionen wurden in der letzten Februarwoche bislang die meisten Fälle erfasst.

Medikamente und ein Fieberthermometer liegen auf einem Nachttisch. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH