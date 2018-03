Alle Schlagzeilen

Fünf Millionen Euro für Altersforscher in Jena

Jena (dpa/th) - Das Leibniz-Institut für Alternsforschung bekommt eine Sonderförderung von fünf Millionen Euro. Mit dem Geld vom Bund und dem Land Thüringen solle ein neuer Forschungsschwerpunkt aufgebaut werden, teilte das Institut am Freitag in Jena mit. Inhaltlich werde es um Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien gehen, die den Menschen besiedeln. Es gebe Hinweise darauf, dass sich die Zusammensetzung verschiedener Bakterienstämme im Alter ändere, die Signale in den Körper sendeten, die beim Menschen zur Alterung und zur Krankheitsentstehung beitrügen.

Auch die Mikroorganismen, das sogenannte humane Mikrobiom, unterliegen einem Alterungsprozess. In Jena soll nun erforscht werden, welche Auswirkungen das Altern des Mikrobioms auf das Altern des gesamten Organismus von dessen Wirt - in diesem Falle des Menschen - hat. Dies sei ein international einzigartiger Ansatz, hieß es. Geplant ist in diesem Zusammenhang eine Kooperation mit der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Quelle: dpa-infocom GmbH