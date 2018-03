Alle Schlagzeilen

Bei weniger Anbaufläche mehr Beeren in Thüringen geerntet

Erfurt (dpa/th) - Trotz einer geringeren Anbaufläche sind im vergangenen Jahr in Thüringen 96 Tonnen mehr Beeren geerntet worden als 2016. Die Gesamternte von 529 Tonnen Strauchbeeren habe einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprochen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mit. Dabei sei die Gesamtanbaufläche von Strauchbeeren um 3 Prozent oder 5 Hektar auf 170 Hektar gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Gesamterntemenge war der gute Ertrag beim Schwarzen Holunder. Dieser lag mit 351 Tonnen um 118 Tonnen über dem Vorjahreswert und war den Angaben zufolge zugleich die höchste Erntemenge dieser Beeren seit Beginn der statistischen Erhebung im Jahr 2012. Die Anbaufläche lag mit insgesamt 85 Hektar um einen Hektar unter dem Vorjahreswert.

Bei den Schwarzen Johannisbeeren konnte den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr eine Gesamterntemenge von 160 Tonnen erzielt werden. Sowohl der Ertrag als auch die Erntemenge lagen auf Vorjahresniveau. Die Anbaufläche sank geringfügig.

Insgesamt hätten der Schwarze Holunder und die Schwarzen Johannisbeeren knapp 90 Prozent der gesamten Strauchbeerenfläche eingenommen, hieß es. Die übrigen Sorten wie etwa rote und weiße Johannisbeeren, Himbeeren oder Stachelbeeren verteilten sich auf insgesamt 16 Hektar Anbaufläche.

Eine moderne Beerenernte-Maschine. Foto: Bernd Settnik/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH