Verwirrter Mann greift Sanitäter und Polizisten an

Tanna (dpa/th) - Ein verwirrter Mann hat in Tanna (Saale-Orla-Kreis) Sanitäter und Polizisten angegriffen. Bekannte des 54-Jährigen hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil sie Angst hatten, dass er sich etwas antun könnte, teilte die Polizei in Saalfeld am Freitag mit. Der aufgebrachte Mann bewarf den Rettungswagen am Donnerstagabend mit einem Ziegelstein und einem Rundholz. Außerdem versuchte er mit einem Besen auf das Fahrzeug einzuschlagen. Auch die hinzugerufenen Polizisten griff er an. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und legten ihm Handschellen an. Der 54-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge und zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Gegen den 54-Jährigen wird wegen Verdachts auf Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH