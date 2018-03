Alle Schlagzeilen

Verfolgungsjagd mit Polizei: Autofahrer ohne Führerschein

Suhl (dpa/th) - Weil ein 23-Jähriger sich einer Kontrolle durch die Polizei in Suhl entziehen wollte, kam es zu einer Verfolgungsjagd. Als die Beamten ihn anhalten wollten, sei der Mann einfach weggefahren, teilte die Polizei in Suhl am Freitagmorgen mit. Die Beamten konnten ihn am späten Donnerstagabend stellen. Der Mann hatte keinen Führerschein. Außerdem war ein Drogenvortest positiv. Den Schlüssel zu dem Auto hatte der 23-Jährige von einem Bekannten genommen, dem das Auto gehört, ohne vorher zu fragen. Die Polizei ermittelt.

Quelle: dpa-infocom GmbH