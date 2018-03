Alle Schlagzeilen

An Ampel von Auto angefahren: Fußgänger in Klinik

Erfurt (dpa/th) - Ein 67-jähriger Fußgänger ist in Erfurt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Mann am Donnerstagabend an einer Fußgängerampel über die Straße gehen, als er von dem Wagen erfasst wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch, hieß es.

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Jens Büttner/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH