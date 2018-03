Alle Schlagzeilen

NSU-Ausschuss: Linke droht mit Finanzkontrolleuren

Erfurt (dpa/th) - Die Linke hat bei einer Sitzung des NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags mit Finanzkontrolleuren gedroht. Anlass dafür lieferten Aussagen von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Ihre Fraktion überlege, ob sie auf Grundlage der Schilderungen vor allem eines Verfassungsschutzmitarbeiters den Landesrechnungshof einschalte, sagte die Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss, am Donnerstag in Erfurt. Der Mann habe ihrer Meinung nach eklatante Wissenslücken zu rechten Strukturen wie «Blood and Honour» oder «Combat 18» offenbart.

Eigentlich müssten die Finanzkontrolleure des Landes prüfen, ob der Verfassungschutz die Steuergelder tatsächliche zur Beobachtung rechter Strukturen eingesetzt habe, so König-Preuss. Auch andere Ausschussmitglieder äußerten Unverständnis nach den Aussagen des Verfassungsschützers, der für die Auswertung von Informationen zuständig war.

