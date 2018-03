Alle Schlagzeilen

Ramelow startet Themenjahr zum «Aufbruch in die Moderne»

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) startet am Freitag (14.00 Uhr) in Erfurt das neue Kulturthemenjahr. Es steht unter dem Motto «Thüringens Aufbruch in die Moderne. Industrialisierung und soziale Bewegungen».

Neben Ramelow werden zur Eröffnung Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sowie die Historiker Hans-Werner Hahn und Rolf Hoffrogge erwartet. In den angekündigten Vorträgen soll es unter anderem um Industriegeschichte und die Gründung des Landes Thüringen 1920 gehen.

Rund 40 Museen und Orte der Industriekultur im Land wollen sich mit Veranstaltungen und Sonderausstellungen am Themenjahr beteiligen. Die Leitausstellung öffnet am 6. Juni in Pößneck (Saale-Orla-Kreis).

Bodo Ramelow. Foto: arifoto UG

Quelle: dpa-infocom GmbH