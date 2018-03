Alle Schlagzeilen

Streit um Rotlicht-Blitzer: Jenoptik-Anlagen in 80 Kommunen

Düsseldorf/Jena (dpa) - Anlagen des Jenoptik-Konzerns zur Überwachung von Rotlichtsündern könnten in einigen Städten nicht ordnungsgemäß installiert sein. Allein die Stadt Düsseldorf hat deswegen acht Anlagen aus dem Betrieb genommen. Nach Angaben einer Sprecherin der Jenoptik AG in Jena vom Donnerstag ist das Unternehmen derzeit mit rund 80 Kommunen im Kontakt. Der Grund: Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig habe die Aufbauanleitung für die «Ampel-Blitzer» präzisiert. Die Tageszeitung «Express» hatte zuerst über die Stilllegung von Rotlicht-Anlagen in Düsseldorf berichtet.

Eine bereits abgeschaltete Radarmessanlage des Typs «Traffipax». Foto: David Young

