Alle Schlagzeilen

Polizisten stellen rund 500 Cannabispflanzen sicher

Wolkramshausen (dpa/th) - Polizisten haben bei Durchsuchungen zwei Cannabis-Plantagen in Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) und Greußen (Kyffhäuserkreis) entdeckt. Dabei wurden rund 500 Cannabispflanzen sichergestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach durchsuchten die Beamten in beiden Landkreisen am Mittwoch und Donnerstag acht Wohnungen und Lagerräume aufgrund des Verdachts des Anbaus und Handelns mit Betäubungsmitteln. Es werde gegen fünf Männer im Alter zwischen 33 und 39 Jahren ermittelt. Weiterhin wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit der Manipulation von Stromzählern eingeleitet. Zu Festnahmen wollte sich die Polizei am Donnerstag nicht äußern.

Hanfpflanzen (Cannabis). Foto: Oliver Berg/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH