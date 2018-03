Alle Schlagzeilen

Oberbürgermeisterin ruft zu Protest gegen Stromtrasse auf

Eisenach (dpa/th) - Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat die Bürger zu Protesten gegen einen möglichen Verlauf der geplanten Südlink-Stromtrasse durch Teile Thüringens aufgerufen. Ein Trassenverlauf vom Eichsfeld durch Südwestthüringen werde von der Stadt, einem Bad Salzunger Bündnis und dem Land Thüringen abgelehnt, erklärte Wolf am Donnerstag in Eisenach. Sie hoffe, dass es eine breite Gegenbewegung auch in der Bevölkerung gebe.

Betroffen könnten Ortsteile von Eisenach wie Hötzelsroda oder Stedtfeld sein. Wolf sieht durch die Stromtrasse, die als Erdkabel verlegt werden soll, Entwicklungschancen der Stadt «nachhaltig negativ beeinflusst». Deshalb habe Eisenach auch eine negative Stellungnahme zur geplanten Ausweisung des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens zum nationalen Naturmonument abgegeben. Der Gesetzentwurf der Landesregierung schließe die Verlegung von Erdkabel entlang des sogenannten Grünen Band nicht aus, begründete Wolf ihre Haltung.

Die Landesregierung will möglichst verhindern, dass mit Südlink eine dritte neue Stromtrasse durch das Land gebaut wird. Eine alternative Trassenführung, die Thüringen vorgeschlagen hatte, war von der Bundesnetzagentur vor einigen Wochen abgelehnt worden.

Starkstrommasten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH