«Thüringer Tischkultur» mit Tourismus-Marketingpreis geehrt

Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland ist für sein Projekt «Thüringer Tischkultur» als «Leuchtturm der Tourismuswirtschaft» ausgezeichnet worden. Das teilte der auslobende Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen am Donnerstag mit. Mit dem Projekt wirke der Tourismusverband in nachahmenswerter Weise darauf hin, dass Gäste kulinarische Kreationen aus Produkten regionaler Erzeuger gemeinsam mit Gastlichkeit und handwerklichen Spitzenprodukten genießen könnten, hieß es zur Begründung.

«Tischkultur bedeutet in Thüringen regionale Leckerbissen und Leibspeisen, serviert auf Kunstvollem aus Thüringer Glas, Keramik und Porzellan», erläutert der Tourismusverband seinen Ansatz. Nur in Thüringen würden die Herstellung und die Geschichte dieser Handwerksprodukte als Bestandteil der Tischkultur in lebendiger, frischer Art und Weise erlebbar.

Bratwürste in Erfurt. Foto: arifoto UG/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH