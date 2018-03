Alle Schlagzeilen

Ehrenamtliche Richter gebraucht: Land auf Schöffen-Suche

Erfurt (dpa/th) - Sie sollen Lebens- und Berufserfahrung in Gerichtssäle bringen: 1753 Schöffen sucht Thüringen für Amts- und Landgerichte für die kommenden fünf Jahre. «Schöffen übernehmen eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe», sagte Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) am Donnerstag in Erfurt. Sie bestimmten genauso wie hauptberufliche Richter mit, ob jemand verurteilt wird und wie hoch das Strafmaß ausfällt, betonte der Minister. Laien ohne juristische Ausbildung richteten ihr Denken weniger entlang der Paragrafen aus und nutzten ihren gesunden Menschenverstand bei der Urteilsfindung.

Unter bestimmten Voraussetzung kann fast jeder Einwohner zwischen 25 und 70 Jahren Schöffe werden. Interessierte sollten sich nun bei ihren Gemeinden melden, aber auch Vereine und Verbände könnten geeignete Kandidaten vorschlagen.

Modell der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH