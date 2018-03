Alle Schlagzeilen

Fünf Grippe-Tote in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die seit Wochen um sich greifende Grippewelle hat in Thüringen bislang fünf Menschleben gefordert. Zwei Männer und eine weitere Frau starben in der letzten Februarwoche an den Folgen der Influenza-Infektion, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Eine Woche zuvor waren zwei Frauen aus dem Landkreis Gotha an der Krankheit gestorben. Die diesjährige Grippewelle fällt in Thüringen heftiger aus als in den vergangenen Jahren. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums gibt es mit 4804 registrierten Fällen bereits jetzt fast so viele Infektionen wie in der gesamten Saison des Vorjahres. Eine Influenza-Saison umfasst den Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte April.

