Entscheidung über zentralen IC-Bahnhof in Jena bis 2019

Erfurt/Jena (dpa/th) - Nach den Vorstellungen der Thüringer Landesregierung soll bis Ende 2019 entschieden sein, welcher der drei Bahnhöfe in Jena zum Kreuz für IC-Züge ausgebaut wird. Das sagte Verkehrsstaatssekretär Klaus Sühl (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. Das Land habe dabei keine Präferenzen und wolle die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe abwarten, die sich mit dieser Frage befassen solle. Nach der Entscheidung seien zahlreiche Baumaßnahmen in Jena nötig, um den ausgewählten Bahnhof und sein Umfeld so auszubauen, dass er seiner neuen Funktion gerecht werden könne. In Jena sollen nach Angaben Sühls am Donnerstag vier Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die sich mit dem Projekt IC-Kreuz aus ganz verschiedenen Perspektiven befassen.

Klaus Sühl. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH