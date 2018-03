Alle Schlagzeilen

Zwölfjähriger gibt Schreckschusspistole bei Polizei ab

Erfurt (dpa/th) - Lob von der Bundespolizei in Erfurt für einen Zwölfjährigen: Der Junge hatte auf einem Schrottplatz im Stadtteil Stotternheim eine Schreckschusspistole gefunden und war gemeinsam mit seiner Mutter auf einer Dienststelle der Behörde erschienen, um das Fundstück abzugeben. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Vermutlich hätten Unbekannte die Waffe auf dem Schrottplatz einfach entsorgen wollen, hieß es. «In dem Zusammenhang ist das vorbildliche Verhalten des Zwölfjährigen und seiner Mutter zu loben, die sich richtig entschieden und sich die Mühe gemacht haben, die Waffe bei der Polizei abzugeben», schrieb die Bundespolizei in ihrer Mitteilung.

Quelle: dpa-infocom GmbH