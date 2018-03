Alle Schlagzeilen

Frau im Supermarkt von Schlange gebissen?

Tiefenort (dpa/th) - In einem Supermarkt in Tiefenort (Wartburgkreis) soll eine Seniorin von einer Schlange gebissen worden sein. Von dem Tier fehlt bislang aber jede Spur. Der betroffene Supermarkt sei geschlossen worden, teilte die Polizei in Suhl mit. Zu einem Polizeieinsatz sei es aber nicht gekommen. Nach Angaben einer Sprecherin des Wartburgkreises vom Mittwoch wurde das Geschäft erst eine Woche nach dem Vorfall geschlossen - nachdem sich die Familie der angeblich gebissenen Frau beim Gesundheitsamt beschwert hatte. Demnach wird nun Gas in den Supermarkt geleitet, um das Tier - falls vorhanden - zu töten. Erst dann könne der Laden wieder öffnen. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Fall berichtet.

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung hat ein Arzt bestätigt, dass die Wunde der Frau von einer Schlange stammt. Das Blatt bezieht sich dabei auf Aussagen der 76-Jährigen. Demnach wollte die Rentnerin nach einer Orange im Obstregal greifen, als sie einen stechenden Schmerz am Bauch spürte. Wie das «Freie Wort» in Suhl berichtete, hatte die Familie den Supermarkt direkt nach dem Vorfall informiert. Dieser habe aber zunächst nicht reagiert. Nach Informationen der Zeitung vermuten Reptilienexperten anhand des Blutbildes der Frau, dass sie womöglich von einer europäischen Schlange aus Italien oder Spanien gebissen wurde.

Quelle: dpa-infocom GmbH