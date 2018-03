Alle Schlagzeilen

Mutmaßlicher Drogenhändler in Meiningen festgenommen

Meiningen (dpa/th) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist in Meiningen festgenommen worden. Der Ermittlungsrichter habe am Dienstag einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Zuvor hatten Polizisten in der Wohnung des Beschuldigten über 700 Gramm Amphetamin entdeckt und sichergestellt. Auslöser der Durchsuchung war den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Nordrhein-Westfalen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH