Shakespeare-Tagung zum Thema «Flucht-Exil-Migration»

Weimar (dpa/th) - Die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft befasst sich auf ihrer Frühjahrstagung in Weimar mit dem Thema «Flucht - Migration - Exil». Vom 20. bis 22. April wollen die Wissenschaftler und Dichter-Freunde diesen drängenden Problemen in Stücken des englischen Dramatikers und Lyrikers nachgehen, wie die literarische Vereinigung am Mittwoch in Weimar mitteilte. Diskutiert werden solle auch über die «Migration dieser Dramen» selbst, die global und in immer neuen Kontexten und Medien adaptiert würden.

Den Eröffnungsvortrag halte die Germanistin Anne Fleig zum Thema Krieg und Migration in seiner Bedeutung für die Shakespeare-Rezeption in der deutschen Klassik, vor allem in Schillers «Wallenstein». Im Festvortrag spreche Homi K. Bhabha von der Harvard University (USA) über Migration, Identität und Globalisierung. Dabei werde er jüngste gesellschaftspolitische Entwicklungen einbeziehen.

Die Podiumsdiskussion «Migration und Theater» will hinterfragen, wie Theater in Deutschland Migration und ihre Ursachen reflektieren und ob Migranten die Theater selbst verändern.

Shakespeare-Gesellschaft wurde 1864 in Weimar gegründet und hat rund 2000 Mitglieder.

Das Denkmal von William Shakespeare, in Weimar. Foto Michael Reichel/Archiv Foto: Michael Reichel

Quelle: dpa-infocom GmbH