Tiefensee: Unsicherheiten für Exportwirtschaft

Jena (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sieht eine wachsenden Unsicherheit auf den Exportmärkten. «Protektionismus und Zollschranken gefährden inzwischen in vielen Regionen der Welt den freien Handel», sagte Tiefensee am Mittwoch auf dem Thüringer Außenwirtschaftstag in Jena. Als größtes Problem für die Exporteure im Land nannte er die stockenden Brexit-Verhandlungen.

Großbritannien sei mit einem Volumen von mehr als 700 Millionen Euro derzeit der viertwichtigste Absatzmarkt für Produkte und Dienstleistungen aus Thüringen. 2017 hatte Thüringens Gesamtexport ein Volumen von 10,8 Milliarden Euro.

Wolfgang Tiefensee. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH