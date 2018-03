Alle Schlagzeilen

So wenige Firmenpleiten wie noch nie in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Insolvenzanträge von Thüringer Unternehmen ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. 2017 gab es mit 323 Unternehmensinsolvenzen 16 weniger als im Vorjahr und damit so wenige wie noch nie im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt entschieden die Thüringer Amtsgerichte im vergangenen Jahr über 2646 Insolvenzverfahren. Dies ist den Statistikern zufolge der niedrigste Wert seit 2001. Nur rund 12 Prozent der Insolvenzen wurden von Unternehmen beantragt, 87,8 Prozent betrafen übrige Schuldner - etwa ehemals Selbstständige oder private Verbraucher, die massiv in der Kreide stehen.

Quelle: dpa-infocom GmbH