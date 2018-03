Alle Schlagzeilen

Aufräumarbeiten nach Sturmtief «Friederike» noch bis Mai

Erfurt (dpa/th) - Das große Aufräumen in Thüringens Wäldern nach dem Sturmtief «Friederike» vom Januar wird sich noch bis in den Mai hinziehen. Das teilte die Landesforstverwaltung am Mittwoch in Erfurt mit. Rund 500 000 Festmeter Schadholz verursachte der Orkan in den privaten wie den kommunalen Wäldern im Freistaat, die Hälfte davon im Zuständigkeitsbereich von Thüringenforst. Diese 250 000 Festmeter betragen den Angaben zufolge rund 20 Prozent des durchschnittlichen Jahreseinschlags.

Zur Bewältigung der Arbeiten setzt Thüringenforst unter anderem schwere Holzerntemaschinen ein, die sogenannten Harvester. Dabei geht die zügige Aufarbeitung den Angaben zufolge auch zu Lasten der Forstwege. Das gesamte Sturmholz werde zusätzlich zu den ohnehin geplanten Holzmengen beiderseits der Forstwege gelagert und schließlich abtransportiert. Dies werde bis in den Sommer in den betroffenen Waldgebieten zu Einschränkungen auch für Spaziergänger, Radfahrer oder Reiter führen.

Nach der Aufarbeitung und Abfuhr des Schadholzes, das zum größten Teil in der Thüringer Holzindustrie landet, wird die Wiederaufforstung in Angriff genommen. Diese werde voraussichtlich ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, hieß es.

Feuerwehrleute beseitigen Sturmschäden. Foto: Bodo Schackow/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH