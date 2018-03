Alle Schlagzeilen

Mindestens 220 Menschen aus rechten Motiven angegriffen

Erfurt (dpa/th) - Mindestens 220 Menschen sind im vergangenen Jahr in Thüringen nach Daten der Opferberatungsorganisation Ezra aus rechten Motiven heraus angegriffen worden. Das waren im Vergleich zu 2016 weniger Fälle, wie Ezra-Projektkoordinatorin Christina Büttner am Mittwoch in Erfurt sagte. «Das ist kein Grund, Entwarnung zu geben», betonte sie jedoch. Die Dunkelziffer bei solchen Angriffen sei sehr hoch. Büttner bezeichnete auch die Zahl für 2017 als erschreckend hoch. 2016 waren nach den Zahlen der Berater mindestens 277 Menschen Opfer rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt geworden.

"Stoppt Nazis" steht auf einem Bild. Foto: Stephanie Pilick/Archiv

