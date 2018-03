Alle Schlagzeilen

Thüringer Kompositionspreis für Australier Alex Vaughan

Weimar (dpa/th) - Der in Weimar lebende Australier Alex Vaughan erhält den Thüringer Kompositionspreis 2017. Das teilte der Landesmusikrat Thüringen am Mittwoch in Weimar mit. Eine mit dem Preis verbundene an Vaughan vergebene Auftragskomposition werde am 23. Mai 2019 uraufgeführt.

Vaughan wurde 1987 in Sydney geboren. Seit 2009 lebt er in Deutschland und studierte zunächst Komposition und Jazz-Posaune an der Hochschule für Musik Franz List Weimar. Dort schloss er auch das Fach Komposition mit einem Konzertexamen ab.

«In den von Vaughan eingereichten, für seine Arbeit exemplarischen Werken beeindruckte die Jury vor allen Dingen die interessanten Klangfarben, die Transparenz und Wahrnehmbarkeit sowie die Sinnlichkeit der Kompositionen», hieß es.

