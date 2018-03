Alle Schlagzeilen

A4 in Richtung Gera nach Unfall gesperrt

Hohenstein-Ernstthal (dpa/sn) - Die Autobahn 4 ist nach einem Unfall im Landkreis Zwickau in Richtung Gera gesperrt worden. An dem Unfall soll ein Lastwagen beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwochmorgen mit. Der Lkw soll aus noch ungeklärter Ursache in den Graben gerutscht sein. Ob Glätte der Grund für das Unglück war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Autobahn war am Morgen zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal gesperrt.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH