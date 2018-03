Alle Schlagzeilen

Drittliga-Spiel Jena gegen Würzburger Kickers abgesagt

Jena (dpa) - Der Meisterschaftsspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen die Würzburger Kickers ist wenige Minuten vor dem Anpfiff wegen heftigen Schneefalls am Dienstagabend abgesagt worden. Das twitterte der Fußball-Drittligist aus Thüringen. Die vielen Helfer konnten trotz großer Bemühungen den Platz vom Schnee nicht mehr befreien. Bereits am vergangenen Samstag war die Partie der Jenaer in Meppen wegen der tiefgefrorenen und unbespielbaren Spielfläche in Meppen abgesagt worden.

Quelle: dpa-infocom GmbH