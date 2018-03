Alle Schlagzeilen

Drei Menschen bei Brand eines Einfamilienhauses verletzt

Liebenrode/Nordhausen (dpa/th) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Liebenrode (Kreis Nordhausen) sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Nordhausen am Dienstag mit. Das Feuer war am Vormittag im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die drei Menschen befanden sich im Obergeschoss und wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Das Erdgeschoss sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Auch zur Brandursache und zur Identität der Betroffenen gab es zunächst keine Angaben.

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH