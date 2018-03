Alle Schlagzeilen

Bisher wenige Betriebsräte in Thüringens Unternehmen

Erfurt (dpa/th) - Nur eine Minderheit der Thüringer Firmen hat eine starke Arbeitnehmervertretung. Derzeit gebe es in 13 Prozent der Unternehmen einen Betriebsrat, sagte Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt. In der Regel seien es größere Firmen, so dass etwa 47 Prozent der Beschäftigten durch einen Betriebsrat vertreten seien. Zusammen mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rief Werner die Arbeitnehmer in Thüringen auf, bei den derzeit laufenden Betriebsratswahlen aktiv zu werden.

Quelle: dpa-infocom GmbH