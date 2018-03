Alle Schlagzeilen

Friedrichstadt-Palast kündigt neue Show an

Berlin (dpa) - Gekrönte Häupter tragen seinen Kopfschmuck: Philip Treacy gilt als einer der berühmtesten Hutmacher der Welt. Er hat Kopfbedeckungen für die Queen und Königin Silvia entworfen, für «Harry Potter» und «Sex and the City», für Camilla, Kate und auch für Meghan Markle, die im Mai Prinz Harry das Jawort geben will. Nun ist der Berliner Friedrichstadt-Palast an der Reihe.

Für die neue Revue, die im Herbst 2018 starten soll, übernimmt Treacy die Federführung, seine Hut-Designs sollen die Show «Vivid» tragen, ein internationales Team arbeitet gerade in 15 Städten weltweit an der Ausstattung, wie der Friedrichstadt-Palast am Dienstag mitteilte. Die künstlerische Leitung übernimmt Krista Monson, die unter anderem für die Show «O» des Cirque du Soleil in Las Vegas gestaltete. Co-Autor ist Oliver Hoppmann, Kreativdirektor des Friedrichstadt-Palastes.

Mit Produktionskosten von zwölf Millionen Euro werde «Vivid» die bisher teuerste Show im Friedrichstadt-Palast sein, erklärte Intendant Berndt Schmidt. Die Premiere ist für den 11. Oktober geplant - als Nachfolge für die Show «The One», die bisher 700 000 Menschen sahen und am 5. Juli ihre letzte Vorstellung hat. «Vivid» steht zunächst bis Mitte 2020 auf dem Programm.

Der Hut-Designer Philip Treacy bei seiner Ausstellung. Foto: Sergio Barrenechea/EFE/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH