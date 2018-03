Alle Schlagzeilen

Gesuchten Fahrraddieb beim Schwarzfahren erwischt

Erfurt (dpa/th) - Ein wegen schweren Diebstahls per Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb ist in Erfurt beim Schwarzfahren erwischt worden. Der Sicherheitsdienst der Erfurter Verkehrsbetriebe hatte die Bundespolizei am Montag um Mithilfe gebeten, um die Identität des Mannes feststellen zu lassen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet worden war. Der Mann soll insgesamt 13 Fahrräder gestohlen haben. Auch bei seiner Festnahme hatte er ein Kinderfahrrad dabei, das vermutlich nicht ihm gehörte. Ein Fahrradschloss, das er ebenfalls bei sich hatte, zeigte den Angaben zufolge deutliche Aufbruchspuren. Entsprechendes Werkzeug wurde auch bei ihm entdeckt.

Quelle: dpa-infocom GmbH