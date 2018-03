Alle Schlagzeilen

Gotha ist Thüringens erste «Vorlesestadt»

Gotha(dpa/th) - Lesungen in einer Gefängniszelle, im Sozialgericht, in einer Sauna: Für ihre Reihe «Vorlesungen an ungewöhnlichen Orten» ist Gotha am Montag als erste Stadt in Thüringen mit dem Titel «Außergewöhnliche Vorlesestadt 2017» geehrt worden. Die Geschichten seien passend zu den Orten ausgewählt worden und ermöglichten es den kleinen Zuhörern, buchstäblich in die Abenteuer ihrer Kinderbuchhelden einzutauchen, lobte die Jury die Aktionen der Stadtbibliothek rund um den bundesweiten Vorlesetag im vergangenen Jahr am 17. November.

Die gesamte Stadt mit ihren Institutionen und Unternehmen habe sich engagiert, um die Kinder für das Lesen zu begeistern, hieß es. Die Reihe soll 2018 fortgesetzt werden.

Neben Gotha werden auch Köln und Marienthal im Westerwald mit dem Titel «Vorlesestadt» geehrt. Insgesamt 30 Kommunen bewarben sich 2017 in den Kategorien «nachhaltig», «außergewöhnlich» und «aktiv». Die Initiatoren des Vorlesetags – die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung «Die Zeit» und die Deutsche Bahn Stiftung - hatten den Titel zum fünften Mal ausgelobt.

