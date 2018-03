Alle Schlagzeilen

Teilweise skelettierte Leiche in Straußfurt entdeckt

Straußfurt (dpa/th) - Eine zum Teil skelettierte Leiche ist in einem Wasserrückhaltebecken in Straußfurt (Landkreis Sömmerda) entdeckt worden. Bislang könnten noch keine Angaben zur Identität oder dem Geschlecht des am Sonntag gefundenen Leichnams gemacht werden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Körper sei schon in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand, so dass auch noch keine Aussagen zur möglichen Todesursache gemacht werden könnten. Die Kriminalpolizei Erfurt übernahm die Ermittlungen.

Quelle: dpa-infocom GmbH