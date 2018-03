Alle Schlagzeilen

Bis 2030 in Thüringen rund 344 000 Fachkräfte benötigt

Erfurt (dpa/th) - Industrie, Dienstleistungssektor und Handwerk in Thüringen benötigen in den nächsten zwölf Jahren nach einer Studie mehr als 344 000 neue Fachkräfte. Bis 2030 gehen allein 272 000 Beschäftigte in Altersrente, für die Nachfolger gefunden werden müssten, wie Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Montag in Erfurt sagte. Gefragt sind nach der Studie des Instituts für Sozialforschung Halle und der Universität Jena überwiegend Beschäftigte mit einer klassischen Berufsausbildung. Hoch ist der Bedarf vor allem in der Verkehrs- und Logistikbranche, wo etwa Berufskraftfahrer gesucht werden, und im Gesundheitssektor mit einem hohen Bedarf an Pflegekräften.

Ein Auszubildender misst ein Werkstück mit einer Schieblehre aus. Foto: Felix Kästle/Archiv

